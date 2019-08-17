Урал сыграл вничью с Крыльями Советов (2:2) в матче шестого тура молодежного первенства. В первом тайме гости повели со счетом 2:0 после голов Владислава Тюрина и Егора Голенкова, еще до перерыва Лев Толкачев отыграл один мяч, а на 72-й минуте Ян Чижков реализовал пенальти и сравнял счет.

«Урал» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве

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