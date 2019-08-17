Футбол
«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:35
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Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня
Пользователи Сети публикуют кадры последствия залпового ливня в Сочи, прошедшего сегодня утром.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет
Самолет "Уральских авиалиний", экстренно севший из-за отказавших двигателей в кукурузном поле в Подмосковье, растаскивают по частям местные жители.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы
Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Политика
Миллиардер обвинил Порошенко в выведении с Украины не менее $8 млрд
Миллиардер из США и экономический советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко разными способами вывел из страны не менее $8 млрд.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой
Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
Обновлено в 03:38
Политика
В Москве начались одиночные пикеты оппозиции
В Москве начались не требующие согласования с властями одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и задержанных активистов на протестных акциях.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Девушка выжила после падения с 50-метровой скалы в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает региональная служба спасения.
Обновлено в 03:08
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Авто
Названы 5 легендарных доступных внедорожников
Эксперты назвали пять внедорожников, которые может позволить себе каждый.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
Слуцкий назвал новичка «Спартака» мечтой для любого тренера
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о новичке московского «Спартака» Гусе Тиле.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
В профессиональном сообществе оценили открытое письмо политологов против «репрессий» в России
Политологи, подписавшие открытое письмо против «репрессий», занимают антироссийскую позицию и выступают как пропагандисты.
Обновлено в 07:09
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии
Йеменские хуситы атаковали с помощью десяти дронов нефтеносные объекты Саудовской Аравии, в частности месторождение Шейба, об этом 17 августа сообщает Reuters.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме
В городе Сухой Лог в Свердловской области в частном жилом доме произошёл хлопок газа, пострадали два человека.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено вчера в 08:14
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Авто
GM выпустит аналог Chevrolet Enjoy за 400 тысяч рублей
Обновлено в 06:25