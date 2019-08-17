Футбол

«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составыSoccer.ru 05:35

"Урал" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ.
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«Урал» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы

Soccer.ru05:35

«Урал» — «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:49

«Урал» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч в Екатеринбурге

Матч ТВ06:09

«Урал» – «Крылья Советов». Стартовые составы

Советский спорт06:21

«Урал» – «Крылья Советов» – 0:0. Видеотрансляция

Sports.ru05:00

«Урал» — «Крылья Советов»: Погребняк в старте хозяев

Спорт-Экспресс05:02

«Урал» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция начнётся 17 августа в 14:00

Чемпионат04:14
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
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В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
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Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

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Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
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