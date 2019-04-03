Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
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