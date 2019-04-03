Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04

Урал — Арсенал (Тула)
сегодня
в 10:00
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
"Урал" и "Арсенал" определились с формами на полуфинальный матч Кубка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» прогулялся по Екатеринбургу перед матчем с «Уралом». Фото

Спорт-Экспресс06:07

«Локомотив» - «Ростов»: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка России

Московский Комсомолец04:35

Григорий Иванов: Нет разницы, с кем «Уралу» играть в финале Кубка России

Советский спортвчера в 10:33

Силкин: шансы команд в полуфинальных парах Кубка России равны

РИА Новости04:40

Первые полуфинальные матчи Кубка России по футболу пройдут в среду

ТАССвчера в 17:35

Иванов: «Я против VAR в футболе, но стадион „Урала“ готов к его использованию»

Sport24.ruвчера в 13:12

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

Soccer.ru03:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:38, Ашберн
Общество

«Перекресток» открыл в Петербурге супермаркет нового формата

Торговая сеть «Перекресток» открыла на территории Невского района Петербурга торговый комплекс большого формата.
Обновлено в 05:42
Космос

Индия собирается запустить лунную миссию

Обновлено в 03:53
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Политика

Режиссер Бортко выдвинут от КПРФ в губернаторы Петербурга

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта кандидатуру Бортко на пост губернатора предложили на II совместном пленуме комитета и контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории

Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Политика

Мэром Чикаго впервые избрана темнокожая лесбиянка

Обновлено в 05:06
Происшествия

ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории

Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

НАТО не готов идти на восстановление военных контактов, заявил Грушко

Российская сторона и НАТО признают, что необходимо двигаться к деэскалации и работать над снижением напряженности.
Обновлено в 04:40
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Челябинске прошли обыски по делу о взрыве в архангельском ФСБ

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры

Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Подразделения ПВО Балтфлота провели учения по отражению авиаудара

Подразделения ПВО Балтийского флота провели учения по отражению группового авиационного удара условного противника.
Обновлено в 03:28
Политика

Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Общество

Пираты начали продавать электронные книги на «Авито» и «Юле»

Корреспондент «Ведомостей», который купил несколько электронных книг на Avito, отметил, что их продавцы уверены в том, что продают легальный товар.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

Apple сняла шуточный ролик о создании круглой коробки для пиццы

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море

Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Северной Македонии

Обновлено в 01:01
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей

Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами

Обновлено в 01:35
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Гаджеты

Объявлены российские цены на смартфоны Huawei P30 и P30 Pro

В среду, 3 апреля, запустят предзаказы на новые смартфоны от китайского производителя Huawei - Huawei P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:13
Политика

Новый президент Казахстана предложил сменить алфавит

Новый казахский алфавит из 32 букв на основе латиницы утвердил в феврале 2018 года бывший президент Нурсултан Назарбаев.
Обновлено в 05:51
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Соцсети: Челнинский бронеавтомобиль «Патруль» замечен в Сирии

Обновлено в 05:02
Авто

General Motors собирается купить заводы Ford в России

Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное