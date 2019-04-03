Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04

Урал — Арсенал (Тула)
сегодня
в 10:00
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал
Вратарь
31
Ярослав Годзюр
  
Защитник
8
Стефан Страндбург
  
15
Денис Кулаков
  
19
Денис Поляков
  
27
Михаил Меркулов
  
Полузащитник
10
Эрик Бикфалви
  
13
Петрюс Бумаль
  
44
Андрей Егорычев
  
58
Отман Эль-Кабир
  
Нападающий
17
Николай Димитров
  
20
Андрей Панюков
  
Арсенал (Тула)
Вратарь
1
Артур Нигматулин
  
Защитник
5
Абдул Кадири Мохаммед
  
6
Максим Беляев
  
8
Гия Григалава
  
14
Анри Хагуш
  
21
Виктор Альварес
  
Полузащитник
11
Сергей Ткачев
  
19
Резиуан Мирзов
  
23
Игорь Горбатенко
  
Нападающий
18
Лука Джорджевич
  
78
Зелимхан Бакаев
  
"Урал" и "Арсенал" определились с формами на полуфинальный матч Кубка России.
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