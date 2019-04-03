«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04

"Урал" и "Арсенал" определились с формами на полуфинальный матч Кубка России.

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

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