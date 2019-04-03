Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
8
15
19
27
|Полузащитник
10
13
44
58
|Нападающий
17
20
Арсенал (Тула)
|Вратарь
1
|Защитник
5
6
8
14
21
|Полузащитник
11
19
23
|Нападающий
18
78
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Иванов: «Уралу» нет разницы, на кого попасть, если выйдем в финал Кубка России
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