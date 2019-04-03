Футбол
«Урал» и «Арсенал» показали формы на матчSoccer.ru 03:04
Кубок России, Полуфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
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Когда Карпин рвется к трофею, его не остановит даже «Локомотив». Прогнозы на Кубок России
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
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Органы ювенальной юстиции забрали детей из семьи Лисовых, когда их мать тяжело заболела.
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Лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») «не может» закупать российский самолет МС-21 в качестве альтернативы Boeing 737 Max.
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Саакашвили рассказал о своем отношении к наркотикам
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что никогда не пробовал наркотики, но знает, что такое "ломка" - это когда "не можешь что-то строить, творить, улучшать", и после потери власти в Грузии он испытывал её достаточно сильно.
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В МИДе не исключили ответных мер на действия НАТО в Черном море
Замминистр иностранных дел России Александр Глушко заявил, что Россия готова в ответ на анонсированные действия НАТО в Черном море принять дополнительные меры.
Обновлено в 06:55
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В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
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«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube
Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Минобороны Великобритании расследует историю с расстрелом портрета лидера оппозиции
Министерство обороны Великобритании приступило к расследованию инцидента с появлением в интернете видеоролика с расстрелом британскими военнослужащими портрета лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 05:55
Авто
Suzuki планирует увеличить продажи в России на 42%
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату
Ольга Слуцкер переживает тяжелую утрату Бизнесвумен потеряла отца.
Обновлено в 06:12
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Обновлено в 05:50
Энергетика
Минэнерго назвало минимальную цену нефти для поддержания текущего уровня добычи в России
Россия может поддерживать текущий уровень добычи нефти при цене на нефть в $20-25 за баррель, сообщил в ходе коллегии Роснедр заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
Обновлено в 04:53
Политика
Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.
Обновлено в 06:26
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сегодня ушел в отставку с занимаемой должности.
Обновлено вчера в 11:52
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Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Футбол
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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала в удовлетворении заявления московского "Динамо" о возврате суммы подъемных, выплаченных стороне полузащитника Александра Ташаева, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено в 07:31
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Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме.
Обновлено в 05:05
Энергетика
Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения
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Обновлено в 05:37
Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 01:40
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В Кремле прокомментировали уход Ford из РФ
Обновлено в 05:18
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Владимир Кузьмин тайно женился в четвертый раз
Владимир Кузьмин заключил свой четвертый брак с 27-летней Светланой Карпухиной после развода в 2016 году с Екатериной Трофимовой, с которой они прожили вместе 17 лет.
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