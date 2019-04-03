Футбол
«Урал» и «Арсенал» объявили составы на полуфинальный матч Кубка РоссииSoccer.ru 08:59
Стали известны стартовые составы на полуфинальный матч Кубка России "Урал" - "Арсенал".
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Панюков открывает счет в игре с «Арсеналом» на матче полуфинала Олимп-Кубка России
Тульские новости10:27
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
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