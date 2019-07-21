Футбол
«Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 05:55
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Происшествия
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 19:17
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Футбол
Росгвардия разъяснила ситуацию с фанатами «Спартака» в Ростове
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера
Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Кино
Студия Marvel представила график выхода 10 фильмов и сериалов
Перед зрителями выступил президент Marvel Кевин Фейдж. Четвертая фаза Marvel будет включать 10 фильмов и сериалы Disney+ с 2020 по 2021 год.
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Ставрополе загорелось кафе в парке «Победа»
Пожар произошел в кафе в парке культуры и отдыха "Победа" в Ставрополе, он локализован на площади 150 кв метров.
Обновлено в 03:35
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Появилось видео обстрела Первомайска военными Украины
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов
Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Политика
Украинский посол заявил о подорванном доверии к Германии из-за России
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Зидан выразил надежду, что Бэйл скоро покинет «Реал»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник команды Гарет Бэйл в скором времени покинет клуб.
Обновлено в 04:58
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Обновлено в 04:40
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено 19 июля в 14:02
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян выступают за то, чтобы в «чистые зоны» аэропортов вернули комнаты для курения.
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Наука
Компания Маска занялась разработкой киберимплантов для мозга
Обновлено 19 июля в 00:24
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
Николай II с дочерью курили сигарету в длинном мундштуке.
Обновлено 19 июля в 12:00