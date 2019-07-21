Футбол

«Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч РПЛProstoProSport 05:55

«Урал» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на встречу 2-го тура РПЛ.
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«Урал» – «Ахмат». Текстовая трансляция начнется в 14:00 по московскому времени

Sports.ru04:25

«Урал» - «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс06:06

«Урал» и «Ахмат» объявили стартовые составы

Soccer.ru05:35

«Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч

Евро-футбол.ру06:23

«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат05:57

«Урал» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

Sport24.ru05:47

«Урал» сыграет с «Ахматом» в матче чемпионата России

Нева Спортвчера в 21:10
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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