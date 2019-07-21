«Урал» и «Ахмат» определились со стартовыми составами на встречу 2-го тура РПЛ.

«Урал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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