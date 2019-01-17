Футбол

«Урал» арендовал Страндберга у «Краснодара»Бомбардир.ру 06:58

Центральный защитник «Краснодара» Стефан Страндберг перешел на правах аренды в «Урал». 28-летний футболист проведет в Екатеринбурге остаток сезона. В текущей кампании швед провел пять матчей за «Краснодар-2» и одну игру за молодежную команду черно-зеленых.
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«Урал» арендовал у «Краснодара» Страндберга

Газета.Ru07:15

ФК «Урал» арендовал норвежского защитника «Краснодара»

Екатеринбург-ТВ07:14

Защитник «Краснодара» Страндберг будет играть в «Урале» на правах аренды

Советский спорт06:42

«Урал» арендовал защитника «Краснодара» Страндберга

Матч ТВ06:41

«Краснодар» объявил о переходе Страндберга в «Урал»

Sport24.ru06:41

«Урал» взял в аренду у «Краснодара» Страндберга

Чемпионат06:34

«Урал» арендовал защитника Страннберга у «Краснодара»

Sports.ru07:08
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«Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне

Мадридский «Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне.
Обновлено в 01:38
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Боксер Мейвезер сфотографировался с Роналду в раздевалке «Ювентуса»

Всемирно известный американский боксер Флойд Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы туринского клуба в матче за Суперкубок Италии.
Обновлено вчера в 23:47
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«Рубин» и «Вииторул» сыграли вничью в товарищеском матче

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Бельгийский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле стал игроком "Гуанчжоу Фули", информирует официальный сайт лондонского клуба.
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«Ротор» назначил нового главного тренера

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Игрок «Краснодара» взял интервью у своего одноклубника

Обновлено в 06:53
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«Спартак» откроет сотни футбольных школ в регионах

Футбольный клуб (ФК) «Спартак» и владелец бренда футбольных школ «Юниор» договорились о сотрудничестве.
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«Зенит» хотел подписать защитника «Фиорентины»

Руководство "Зенита" предпринимало попытку подписать защитника Давида Ганцко, правами на которого владеет "Фиорентина".
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Вратарь «Уфы» перешел в «Тамбов»

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Гиорги Шелия перешел в «Тамбов». Об этом говорится на официальном сайте тамбовской команды.
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«Лидс» объявил о переходе вратаря «Реала» Касильи

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.
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Голы Дембеле и Фекира спасли «Лион» от поражения «Тулузе»

В следующем туре Тулуза в гостях сыграет против Нима, а Лион на выезде встретится с Сент-Этьеном.
Обновлено вчера в 14:55
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Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.
Обновлено в 05:36
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«Арсенал» хочет приобрести Дзаньоло

"Арсенал" желает заполучить полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, информирует Gazzetta dello Sport.
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Ригони – о конфликте с тренером «Аталанты», возвращении в «Зенит» и возможном уходе Паредеса

Ригони приехал в Санкт-Петербург в августе 2017-го последним из пяти аргентинцев, приглашенных в "Зенит" Роберто Манчини, а уехал из него первым – через год сине-бело-голубые отпустили нападающего в аренду в "Аталанту".
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