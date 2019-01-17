Футбол
«Урал» арендовал Страндберга у «Краснодара»Бомбардир.ру 06:58
Центральный защитник «Краснодара» Стефан Страндберг перешел на правах аренды в «Урал». 28-летний футболист проведет в Екатеринбурге остаток сезона. В текущей кампании швед провел пять матчей за «Краснодар-2» и одну игру за молодежную команду черно-зеленых.
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Футбол
«Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне
Мадридский «Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне.
Обновлено в 01:38
Футбол
Боксер Мейвезер сфотографировался с Роналду в раздевалке «Ювентуса»
Всемирно известный американский боксер Флойд Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы туринского клуба в матче за Суперкубок Италии.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
«Рубин» и «Вииторул» сыграли вничью в товарищеском матче
Обновлено в 06:03
Футбол
Дембеле сменил «Тоттенхэм» на «Гуанчжоу Фули»
Бельгийский полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле стал игроком "Гуанчжоу Фули", информирует официальный сайт лондонского клуба.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Ротор» назначил нового главного тренера
Обновлено в 07:11
Футбол
Игрок «Краснодара» взял интервью у своего одноклубника
Обновлено в 06:53
Футбол
«Спартак» откроет сотни футбольных школ в регионах
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Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Севильи» Араной
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Обновлено вчера в 15:05
Футбол
«Зенит» хотел подписать защитника «Фиорентины»
Руководство "Зенита" предпринимало попытку подписать защитника Давида Ганцко, правами на которого владеет "Фиорентина".
Обновлено в 02:48
Футбол
Вратарь «Уфы» перешел в «Тамбов»
Голкипер футбольного клуба «Уфа» Гиорги Шелия перешел в «Тамбов». Об этом говорится на официальном сайте тамбовской команды.
Обновлено в 05:03
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«Лидс» объявил о переходе вратаря «Реала» Касильи
Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья продолжит карьеру в «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Обновлено в 05:57
Футбол
Голы Дембеле и Фекира спасли «Лион» от поражения «Тулузе»
В следующем туре Тулуза в гостях сыграет против Нима, а Лион на выезде встретится с Сент-Этьеном.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» интересуются Иммобиле
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле может перебраться в английскую Премьер-лигу, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Арсенал» хочет приобрести Дзаньоло
"Арсенал" желает заполучить полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, информирует Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:42
Футбол
Ригони – о конфликте с тренером «Аталанты», возвращении в «Зенит» и возможном уходе Паредеса
Ригони приехал в Санкт-Петербург в августе 2017-го последним из пяти аргентинцев, приглашенных в "Зенит" Роберто Манчини, а уехал из него первым – через год сине-бело-голубые отпустили нападающего в аренду в "Аталанту".
Обновлено в 05:20