Футбол

«Урал» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча начнется в 11:30Sport24.ru вчера в 23:44

Урал — Зенит
сегодня
в 03:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал
Вратарь
31
Ярослав Годзюр
  
Защитник
4
Сергей Брызгалов
  
8
Стефан Страндбург
  
15
Денис Кулаков
  
27
Михаил Меркулов
  
Полузащитник
10
Эрик Бикфалви
  
13
Петрюс Бумаль
  
14
Юрий Бавин
  
58
Отман Эль-Кабир
  
Нападающий
17
Николай Димитров
  
88
Павел Погребняк
  
Зенит
Вратарь
99
Андрей Лунев
  
Защитник
6
Бранислав Иванович
  
19
Игорь Смольников
  
44
Ярослав Ракицкий
  
Полузащитник
18
Юрий Жирков
  
20
Роберт Мак
  
25
Вильмар Барриос
  
27
Магомед Оздоев
  
Нападающий
7
Сердар Азмун
  
11
Себастьян Дриусси
  
22
Артем Дзюба
  
Матч 18-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» — «Зенит» состоится в субботу, 2 марта, и начнется в 11:30 мск. Sport24.ru проведет онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Зенит», в которой расскажет обо всех основных событиях вокруг игры.
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Футбол, РПЛ, Урал - Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция

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