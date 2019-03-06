Футбол

Урал — Спартак 0:0 (1-й тайм)Soccer.ru 02:12

Урал — Спартак
0 – 0
1-й тайм
Кубок России, Четвертьфинал
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Урал
Вратарь
31
Ярослав Годзюр
  
Защитник
8
Стефан Страндбург
  
15
Денис Кулаков
  
19
Денис Поляков
  
27
Михаил Меркулов
  
Полузащитник
10
Эрик Бикфалви
  
13
Петрюс Бумаль
  
44
Андрей Егорычев
  
58
Отман Эль-Кабир
  
Нападающий
17
Николай Димитров
  
88
Павел Погребняк
  
Спартак
Вратарь
57
Александр Селихов
  
Защитник
14
Георгий Джикия
  
16
Сальваторе Боккетти
  
92
Николай Рассказов
  
Полузащитник
6
Айртон Дантас
  
7
Аяз Гулиев
  
8
Денис Глушаков
  
25
Лоренсо Мельгарехо
  
37
Георгий Мелкадзе
  
Нападающий
9
Зе Луиш
  
12
Луис Адриано
  
Пресс-служба "Урала" показала состояние газона накануне матча 1/4 финала Кубка России против "Спартака".
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