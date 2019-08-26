Футбол

BobsoccerBobsoccerУрал — Сочи 3:1

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
Нападающий Антон Заболотный, который перешел в "Сочи" из "Зенита" текущим летом, забил свой первый гол за новый клуб. "Сочи" играет в Екатеринбурге с "Уралом", этот матч завершает программу седьмого тура Премьер-лиги.
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