Футбол

Soccer.ruSoccer.ruУрал — Сочи 3:1

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
«Урал» обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России. «Урал» (10 очков) располагается на 8-м месте, «Сочи» (3 очка) занимают предпоследнее место.
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