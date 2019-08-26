Футбол

ЧемпионатЧемпионатУрал — Сочи 3:1

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч московский арбитр Сергей Карасёв. Счёт был открыт на 16-й минуте.
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