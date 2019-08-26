Футбол

Вести СочиВести Сочи«Сочи» проиграл «Уралу» в матче РПЛ

Урал — Сочи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
77′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Николай Димитров
79′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
81′
Тимофей Маргасов
Никита Калугин
Николай Димитров
85′
Николай Димитров
Исламжан Насыров
90′
Сегодня в Екатеринбурге состоялся заключительный матч седьмого тура чемпионата России по футболу. Местный Урал принимал гостей из Сочи. На 11-й минуте встречи в штрафной гостей были нарушены правила против игрока Урала.
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