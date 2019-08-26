Футбол

Sports.ruSports.ruУрал — Сочи 2:1 (2-й тайм)

Урал — Сочи
2 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
16′
37′
Эльмир Набиуллин
37′
Игорь Юрганов
Андрей Мостовой
44′
Антон Заболотный
Вараздат Ароян
45′
Юрий Бавин
Владимир Ильин
65′
Андрей Панюков
74′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
80′
87′
Никита Бурмистров
Александр Карапетян
Чемпионат России 7-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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