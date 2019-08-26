Сегодня, в понедельник, в 18:00 (МСК) начнется матч седьмого тура чемпионата России между футбольными клубами Урал и Сочи. Игра пройдет в Екатеринбурге на поле стадиона «Екатеринбург Арена». Данное столкновение закрывает седьмой тур, так что команды должны постараться на славу.

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