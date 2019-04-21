Футбол
«Урал» — «Рубин». Объявлены стартовые составы на матч 24-го тура РПЛSport24.ru 08:08
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Рубина» на матч 24-го тура российской Премьер-лиги, который пройдет сегодня в Екатеринбурге (начало — в 16:30 мск).
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«Рубин» пропустил от «Урала» на 12-й секунде матча. Это самый быстрый гол в сезоне
Спорт БИЗНЕС Online09:42
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