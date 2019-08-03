3 августа прошел матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом". Команды встретились на стадионе "Екатеринбург Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

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