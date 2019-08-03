Футбол

Урал — Ростов 2:2Газета.Ru 08:52

Урал — Ростов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
14′
Вараздат Ароян
20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
33′
44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
52′
60′
Элдор Шомуродов
61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
67′
Элдор Шомуродов
72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
73′
Владимир Ильин
81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
83′
85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
88′
3 августа прошел матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом". Команды встретились на стадионе "Екатеринбург Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
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