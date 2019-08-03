Футбол
Урал — Ростов 2:2Газета.Ru 08:52
Андрей Панюков
|14′
Вараздат Ароян
|20′
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
|33′
|44′
Антонсен Норманн
Роман Емельянов
|52′
|60′
Элдор Шомуродов
|61′
Алексей Ионов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|67′
Элдор Шомуродов
|72′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|73′
Владимир Ильин
|81′
Николай Димитров
Андрей Егорычев
|83′
|85′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Юрий Бавин
|88′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
27
Меркулов
44
Егорычев
57
Фидлер
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
14
Бавин
11
Ильин
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
9
Сигурдарсон
17
Норманн
7
Еременко
8
Попов
26
Саплинов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
3 августа прошел матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом". Команды встретились на стадионе "Екатеринбург Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Происшествия
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника
На выходе из спецприемника задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии
Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Футбол
«Локомотив» в добавленное время вырвал победу у «Крыльев Советов»
Матч четвертого тура чемпионата России по футболу между московским «Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» завершился победой столичной команды со счетом 2:1. Встреча прошла на «Самара Арене», судил игру арбитр из Москвы Евгений Турбин.
Обновлено в 11:34
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Происшествия
До 1 тысячи человек приняли участие в митинге в Петербурге
В митинге, который проходит на площади Ленина в Петербурге, приняли участие до 1 тысячи человек.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Актер Александр Паль задержан в Москве
Обновлено в 10:40
Футбол
Шюррле остался в запасе «Спартака» на матч с «Динамо»
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Шойгу: Россия приглашает страны НАТО на Армейские игры
Россия с радостью примет на Армейских играх представителей вооружённых сил стран НАТО, но не ставит перед собой такой цели, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 11:30
Политика
Захарова прокомментировала новые санкции США против России
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
Скрипаль позвонил родственникам
Разговор состоялся 26 июня и длился пять минут, рассказала Виктория. 23 июня Сергею Скрипалю исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Происшествия
На базе ВВС в Сирии прогремел взрыв
На военном аэродроме Шайрат, расположенном на востоке провинции Хомс в Сирии, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп заявил, что США продолжат вводить пошлины на китайский импорт
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат облагать китайский импорт пошлинами, пока не будет заключена торговая сделка между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено 01 августа в 16:33
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Общество
Объявлены победители конкурса «Парки Подмосковья»
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Политика
ЦИК РФ отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Лисицы
Центральная избирательная комиссия России отказала в удовлетворении жалобы кандидата в депутаты Московской городской думы Константина Лисицы о его регистрации на выборах.
Обновлено вчера в 06:35
Здоровье
Россельхознадзор сможет контролировать качество лекарств для животных
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Обновлено в 04:22
Космос
Космический парусник LightSail успешно поднял орбиту при помощи света
Новая версия аппарата была выведена на орбиту месяц назад на борту ракеты Falcon Heavy, после чего она успешно раскрыла солнечные батареи, получила первые фотографии и приступила к раскрытию парусов.
Обновлено 01 августа в 05:40
Политика
Зеленский рассказал, когда видел родителей последний раз
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видел своих родителей с момента инаугурации, которая прошла 20 мая 2019 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Представители Военно-морских сил Финляндии выразили сожаление из-за ошибочного вхождения корабля Hämeenmaa в территориальные воды России.
Обновлено в 08:55
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Агент: «Фернандеш больше не ждет предложений от „Локомотива“»
В минувшем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и семью голевыми передачами.
Обновлено в 10:33
Футбол
Тиль подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник
Обновлено в 11:17