Футбол

«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата РоссииЧемпионат 01:00

Урал — Крылья Советов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
16′
Раду Гынсарь
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: победа «Урала» за 2.10.
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