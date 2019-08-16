Футбол
«Урал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата РоссииЧемпионат 01:00
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|16′
Раду Гынсарь
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
8
Емельянов
21
Насыров
17
Димитров
13
Бумаль
10
Бикфалви
6
Аугустыняк
11
Ильин
88
Погребняк
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
14
Гынсарь
8
Гацкан
40
Тимофеев
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Ставка: победа «Урала» за 2.10.
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«Урал» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата России 17 августа 2019 года
LiveSport.ru15 августа в 19:00
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