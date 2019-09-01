РПЛ
ЧемпионатУрал — Краснодар 2:4
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
|21′
|37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
|46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
|56′
|59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
|68′
|70′
Ари
Иван Игнатьев
|70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
|78′
|79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
|80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
|82′
|82′
Вандерсон Соуза
|90′+3′
Сергей Петров
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
18
Кухарчик
6
Аугустыняк
58
Эль-Кабир
13
Бумаль
14
Бавин
11
Ильин
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
47
Уткин
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
21
Намли
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
На 82-й минуте конечный счёт установил форвард «Краснодара» Вандерсон. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей. «Краснодар» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
РИА Новости 13:25
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily вчера в 09:17
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Происшествия
Телефон убил 10-летнюю девочку в Мордовии
1 сентября 10-летняя девочка погибла в Мордовии.
7 новостей 15:25
Политика
Дуда заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Мир вынес мало уроков из страшных событий Второй мировой войны.
ФАН 08:20
Интернет
Аналитики: рыночная доля Windows 10 наконец-то превысила отметку в 50%
За месяц рыночная доля Windows 10 увеличилась на 2% и впервые в истории преодолела отметку в 50%: по данным августовского отчета доля составила 50,99%.
iXBT.com 13:57
Авто
Opel Insignia замечен на Нюрбургринге
Зарубежным фотошпионам удалось заснять несколько прототипов Opel Insignia, проходивших испытания на знаменитом гоночном треке.
SpeedMe 08:33
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия
Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами
Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.
RT на русском 16:55
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Экономика
Закупки госкомпаний остаются непрозрачными
Остается загадкой, почему конкуренция в закупках госкомпаний в 2 раза ниже, чем в госзакупках, признавал замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 16:34
Гаджеты
Huawei назвала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei объявила, что проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября.
Rambler News Service 15:23
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Музыка
В Швейцарии открылся фестиваль «Музыкальный сентябрь»
Российское искусство стало почетным гостем, а музыканты из России - главными участниками 74-го ежегодного фестиваля "Музыкальный сентябрь", открывшегося в воскресенье в швейцарском Монтрё.
ТАСС 16:37
Общество
Известный каннибал стал поваром
Lenta.ru 10:08
Экономика
Россияне стали покупать в интернете чаще, но на меньшие суммы
Интернет-магазин Wildberries за полгода обработал 65 млн заказов, уточняет его представитель.
Ведомости 17:24
Общество
Медведев проведет совещание по строительству школ и детских садов
Премьер Дмитрий Медведев проведет в подмосковном Красногорске совещание по строительству школ и детских садов в рамках реализации национальных проектов.
РИА Новости 17:10
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Музыка
В Петербурге установили рекорд по числу исполнителей гимна России
В Санкт-Петербурге установили рекорд Гиннеса по количеству музыкантов, исполнивших гимн России.
РБК 17:17
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Зениту»
«Спартак» в матче восьмого тура РПЛ потерпел поражение в домашнем матче от «Зенита».
RT на русском 16:07
Наука
В Эфиопии нашли череп жившего 3,8 миллиона лет назад австралопитека
Группе ученых удалось целиком воссоздать череп древнего предка человека, обитавшего в Эфиопии 3,8 миллиона лет назад.
Политическая Экспертиза 11:24
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Политика
Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019
Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 13:03