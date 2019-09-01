РПЛ

ЧемпионатЧемпионатУрал — Краснодар 2:4

Урал — Краснодар
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
21′
37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
56′
59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
68′
70′
Ари
Иван Игнатьев
70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
82′
82′
Вандерсон Соуза
90′+3′
Сергей Петров
На 82-й минуте конечный счёт установил форвард «Краснодара» Вандерсон. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в РПЛ до 7 матчей. «Краснодар» набрал 17 очков и возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги.
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