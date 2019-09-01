РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессУрал — Краснодар 2:4

Урал — Краснодар
2 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
19′
Дмитрий Скопинцев
Юрий Бавин
21′
37′
Ари
Андрей Панюков
Владимир Ильин
46′
Эрик Бикфалви
Отман Эль-Кабир
56′
59′
Кристоффер Ольссон
Отман Эль-Кабир
68′
70′
Ари
Иван Игнатьев
70′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
79′
Дмитрий Скопинцев
Юнес Намли
80′
Даниил Уткин
Петрюс Бумаль
82′
82′
Вандерсон Соуза
90′+3′
Сергей Петров
«Краснодар» в гостях выиграл у «Урала» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата России. В составе победителей мячи забивали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. У хозяев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.
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