«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛКоммерсантъ 09:11

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Екатеринбурге закончилась счетом 3:2. В составе «Урала» голы забили Николай Димитров (72), Павел Погребняк (85) и Андрей Панюков (87).

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