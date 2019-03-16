Футбол

Урал — ЦСКА 0:1Sports.ru 03:45

Урал — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
15′
Хердюр Магнуссен
Петрюс Бумаль
20′
30′
Игорь Дивеев
Михаил Меркулов
Сергей Брызгалов
46′
54′
Хердюр Магнуссен
Кирилл Набабкин
55′
Кирилл Набабкин
61′
Такума Нисимура
Арнор Сигурдссон
Павел Погребняк
Андрей Панюков
69′
75′
Марио Фернандес
83′
Георгий Щенников
Кристиян Бистрович
Николай Димитров
Вараздат Ароян
85′
В 20-м туре РПЛ ЦСКА в гостях одержал победу над «Уралом» (1:0). Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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