Футбол

В матче Кубка России впервые применена система VARЧемпионат вчера в 12:15

Урал — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
18′
44′
Абдул Кадири Мохаммед
59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
67′
73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
76′
80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
83′
85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
85′
90′
Кантемир Берхамов
В первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал» впервые в нашей стране применена система VAR. Точнее, это случилось в первый раз во внутреннем соревновании, ведь прошлым летом видеоповторы использовались на российском ЧМ-2018.
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