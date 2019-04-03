Футбол
В матче Кубка России впервые применена система VARЧемпионат вчера в 12:15
Кубок России, Полуфинал, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
|18′
|44′
Абдул Кадири Мохаммед
|59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
|64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
|67′
|73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
|76′
|80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
|83′
|85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
|85′
|90′
Кантемир Берхамов
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
8
15
19
27
|Полузащитник
10
13
44
58
Арсенал (Тула)
|Вратарь
1
|Защитник
5
6
8
14
21
|Полузащитник
19
|Нападающий
18
В первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал» впервые в нашей стране применена система VAR. Точнее, это случилось в первый раз во внутреннем соревновании, ведь прошлым летом видеоповторы использовались на российском ЧМ-2018.
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