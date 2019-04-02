Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0ProstoProSport 11:57
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
|18′
|44′
Абдул Кадири Мохаммед
|59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
|64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
|67′
|73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
|76′
|80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
|83′
|85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
|85′
|90′
Кантемир Берхамов
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
8
15
19
27
|Полузащитник
10
13
44
58
Арсенал (Тула)
|Вратарь
1
|Защитник
5
6
8
14
21
|Полузащитник
19
|Нападающий
18
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Андрей Панюков.
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