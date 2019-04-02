Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0ProstoProSport 11:57

Урал — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
18′
44′
Абдул Кадири Мохаммед
59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
67′
73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
76′
80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
83′
85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
85′
90′
Кантемир Берхамов
«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Андрей Панюков.
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