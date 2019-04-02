Урал — Арсенал (Тула) 1:0ProstoProSport 11:57

«Урал» обыграл тульский «Арсенал» в первом матче полуфинала Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 17-й минуте встречи забил Андрей Панюков.

Все про Спорт ру

Футбол Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали» Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.

Технологии Технологические сети обойдутся без «суверенного рунета» В «Газпроме» обсудили поправки к законопроекту Законопроект о «суверенном рунете» не должен распространяться на предприятия, владеющие технологическими сетями, иначе это грозит рисками чрезвычайных ситуаций, считают в «Газпроме».

Политика Байден ответил на претензии обвинивших его женщин Претензии женщин, обвинивших бывшего вице-президента США в неподобающем поведении, прокомментировал Джо Байден.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Экономика Россиян обложат новыми налогами Неналоговые платежи внесут в Налоговый кодекс РФ. По крайней мере, с такой законодательной инициативой выступил Минфин.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Политика В конгресс США внесли закон о новых санкциях против России Как отмечается, законопроект также предполагает введение санкций против иностранцев, которые инвестируют в энергетический рынок России.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Авто Путин приехал на открытие завода Mercedes-Benz на лимузине Aurus Президент Владимир Путин приехал на церемонию открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus проекта «Кортеж».

Политика Зеленский высказался по «русскому вопросу» Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Политика В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Здоровье Больше трети россиян отказываются посещать врачей Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.

Происшествия Пожар в торговом центре «Пассаж» в Пензе ликвидирован Возгорание в торговом центре "Пассаж" в Пензе ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Армия и оружие На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Общество Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.

Наука Ученые нашли связь орального секса с риском выкидыша Специалисты случайно выявили связь между оральным сексом и риском выкидыша.

Происшествия Пользователи соцсетей осудили арест старейшины Ахмеда Барахоева Репрессиями власти Ингушетии отбирают у народа право на собрания, прокомментировали новость об аресте Ахмеда Барахоева пользователи Facebook.

Кино Алла Пугачева попадет в «Простоквашино» По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.

Происшествия Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.

Политика Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".