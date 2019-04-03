Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0Soccer.ru вчера в 11:57

Урал — Арсенал (Тула)
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Полуфинал, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Андрей Панюков
18′
44′
Абдул Кадири Мохаммед
59′
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
Петрюс Бумаль
64′
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
67′
73′
Зелимхан Бакаев
Эванс Кангва
Николай Димитров
Марко Араторе
76′
80′
Игорь Горбатенко
Даниил Лесовой
Денис Поляков
83′
85′
Гия Григалава
Стефан Страндбург
85′
90′
Кантемир Берхамов
"Урал" переиграл тульский "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Кубка России. Екатеринбург, стадион "Екатеринбург Арена".
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