Впервые в истории российского футбола была использована система VARLife.ru 12:00

В матче Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" произошло историческое событие для российского футбола: впервые была использована система VAR. Более того, главный арбитр удалил игрока "Урала" Петруса Бумаля за удар локтем после просмотра видеоповтора.

Впервые в истории российского футбола была использована система VAR

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