Футбол
«Урал» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛЧемпионат 03:00
Спортивный журналист и популярный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го круга РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат». Ставка: тотал больше 2,5 мячей за 2.55.
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Политика
На Украине начались парламентские выборы
С утра на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:20
Политика
Иран заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера
В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, полагая, что нефть везут в Сирию, что запрещено из-за европейских санкций.
Обновлено 19 июля в 14:21
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В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро
В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской".
Обновлено в 07:23
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Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Политика
Фонд объяснил решение не афишировать задержание россиян в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
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Футбол
Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу
Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев, потерявший сознание после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, перенес трепанацию черепа.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия
На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека
Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей
Двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Экономика
Средняя зарплата в Астраханской области превысила 33 тысячи рублей
По итогам 2018 года средняя зарплата в Астраханской области составила 36,5 тысяч рублей — такие данные в начале лета приводил Астраханьстат Впрочем, даже если официальная статистика отражает реальное положение дел, Астраханская область пока не дотягивает до среднероссийских показателей по зарплатам (тоже статистических, конечно).
Обновлено в 04:29
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика
МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах
В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Отправление «Сапсанов» в Петербург задержали из-за сбоя
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
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Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Происшествия
Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Авто
Mustang GT обзаведется новой цветовой палитрой
Благодаря пакету Black Shadow Pack модель Mustang GT Fastback выходит на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:10
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется на следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Петербурге снайпер устроил стрельбу по деревьям с балкона
В Петербурге в Василеостровском районе мужчина устроил стрельбу по деревьям с балкона.
Обновлено в 07:08
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15