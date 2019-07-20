Футбол

«Урал» — «Ахмат»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 2-го тура РПЛЧемпионат 03:00

Спортивный журналист и популярный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 2-го круга РПЛ сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат». Ставка: тотал больше 2,5 мячей за 2.55.
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«Урал» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛ

Чемпионат04:30

«Ростов» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна с коэффициентом 2.44

Sport24.ru19 июля в 19:43
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Политика

На Украине начались парламентские выборы

С утра на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
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Иран заявил о задержании в Ормузском проливе британского танкера

В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, полагая, что нефть везут в Сирию, что запрещено из-за европейских санкций.
Обновлено 19 июля в 14:21
Происшествия

В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро

В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской".
Обновлено в 07:23
Футбол

Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»

Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Политика

Фонд объяснил решение не афишировать задержание россиян в Ливии

Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42
Космос

50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Футбол

Стало известно, когда Кокорин и Мамаев выйдут на свободу

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, когда нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев закончат отбывать сроки в колонии.
Обновлено вчера в 13:35
Армия и оружие

Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе

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Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Появились первые данные экзит-поллов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Армия и оружие

В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22

В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев, потерявший сознание после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, перенес трепанацию черепа.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

На подъезде к Крымскому мосту на Кубани в ДТП погибли три человека

Микроавтобус столкнулся с "КамАЗом" на краснодарской трассе на подъезде к Крымскому мосту, в ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД Краснодарскому краю.
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Происшествия

В Москве у безработного отняли рюкзак с почти 5 млн рублей

Двое неизвестных на северо-востоке Москвы открыто похитили у безработного мужчины рюкзак с 4,8 млн рублей.
Обновлено в 07:36
Экономика

Средняя зарплата в Астраханской области превысила 33 тысячи рублей

По итогам 2018 года средняя зарплата в Астраханской области составила 36,5 тысяч рублей — такие данные в начале лета приводил Астраханьстат Впрочем, даже если официальная статистика отражает реальное положение дел, Астраханская область пока не дотягивает до среднероссийских показателей по зарплатам (тоже статистических, конечно).
Обновлено в 04:29
Происшествия

Стендап-комик умер на сцене во время выступления

Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Политика

МВД Украины получило более 200 сообщений о нарушениях на выборах

В украинскую полицию поступило 218 заявлений и сообщений о нарушениях в ходе досрочных выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Отправление «Сапсанов» в Петербург задержали из-за сбоя

Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Обновлено в 05:53
Происшествия

Пункт пропуска в Донбассе вновь закрыли из-за мины

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донецкой области второй раз за сутки приостановил работу из-за обнаружения возле него неразорвавшейся мины.
Обновлено в 07:27
Авто

Mustang GT обзаведется новой цветовой палитрой

Благодаря пакету Black Shadow Pack модель Mustang GT Fastback выходит на новый уровень.
Обновлено вчера в 05:10
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето

Летняя погода в столичный регион вернется на следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Петербурге снайпер устроил стрельбу по деревьям с балкона

В Петербурге в Василеостровском районе мужчина устроил стрельбу по деревьям с балкона.
Обновлено в 07:08
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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