Футбол
«Урал» — «Ахмат»: прогноз Алексея Андронова на матч 2-го тура РПЛЧемпионат 04:30
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат». Встреча состоится сегодня, 21 июля, на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. Ставка: тотал меньше 2 мячей за 1.90.
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Санкции со стороны США, которым подвергласт Турция за приобретение российских зенитных комплексов С-400, лишь углубят раскол в НАТО и гораздо больнее ударят по Вашингтону, чем по Анкаре, считает американское военно-политическое издание Militarywatch.
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Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Пилотируемый корабль «Союз МС-13» отправился к МКС
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Спортивный агент Пини Захиви, представляющий интересы нападающего «ПСЖ» Неймара, рассказал в каком психологическом состоянии находится бразильский футболист от пребывания во французской команде.
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«Спартак» возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, чьи действия повлекли вмешательство ОМОНа в конфликт после матча с «Ростовом».
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В «Слуге народа» рассматривают 3-4 кандидатов на должность премьера
Кандидат в депутаты Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в команде уже работают над проектом коалиционного соглашения и приступили к рассмотрению кандидатур на должность премьера.
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Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
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Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США
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Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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