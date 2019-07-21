Футбол

Урал — Ахмат 3:0ProstoProSport 08:53

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
«Урал» нанес разгромное поражение «Ахмату» во втором туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Владимир Ильин, Отман Эль Кабир и Юрий Бавин.
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