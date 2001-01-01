Футбол

Урал — Ахмат 3:0Евро-футбол.ру 08:53

Урал — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Петрюс Бумаль
19′
Владимир Ильин
45′+2′
56′
Дамиан Шиманский
Отман Эль-Кабир
58′
61′
Дамиан Шиманский
Одисе Роши
75′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
Андрей Панюков
Юрий Бавин
76′
Юрий Бавин
78′
79′
Бернард Бериша
Конрад Михаляк
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
85′
Отман Эль-Кабир
Николай Димитров
89′
В Екатеринбурге встретились победившие в первом туре "Урал" и "Ахмат". Победитель матча имел возможность единолично возглавить турнирную таблицу российской Премьер-лиги.
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