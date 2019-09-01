Общество

RT на русскомRT на русскомУраган «Дориан» усилился до максимальной категории

Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. «Ураган «Дориан» достиг пятой категории при скорости ветра 160 миль в час», — говорится в сообщении.
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Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до катастрофического

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ТАСС08:10

Ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью 240 км/ч

РЕН ТВ07:35
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Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

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Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Общество

Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди

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Происшествия

Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
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Общество

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Газета.Ru 08:55
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Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
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Авто

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Специалисты из компании Baijah Automotive представили кабриолет, созданный на базе внедорожника УАЗ "Хантер" специально для ульяновского автопроизводителя.
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Происшествия

CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице

Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
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Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Футбол

Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ

Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:00
Армия и оружие

Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана

Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Футбол

Эвертон — Вулверхэмптон 3:2

«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
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Политика

Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью

Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие

«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей

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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Происшествия

При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот

Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.
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Политика

Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
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Происшествия

Расстрел в Техасе: число жертв возросло до семи

Вести.Ru 11:10
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В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре

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Протестующие разгромили станцию метро в Гонконге

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Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле

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Антонин Паненка: «Спартак» не зря заплатил серьезные деньги за Крала

Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.
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Наргиз опубликовала видео, где просит прощения у Пригожина и Валерии

Артистка попросила прощения за «бестактную оговорку», опубликовав видео в Instagram.
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Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
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Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге

Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
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