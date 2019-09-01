Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. «Ураган «Дориан» достиг пятой категории при скорости ветра 160 миль в час», — говорится в сообщении.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Происшествия Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.

Теннис Рублев обыграл Кирьоса на US Open В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Политика Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Авто Немцы представили кабриолет, разработанный на базе УАЗа Специалисты из компании Baijah Automotive представили кабриолет, созданный на базе внедорожника УАЗ "Хантер" специально для ульяновского автопроизводителя.

Происшествия CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Армия и оружие Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Футбол Эвертон — Вулверхэмптон 3:2 «Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.

Политика Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Армия и оружие «Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.

Политика Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.

Шоу-бизнес Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.

Футбол Антонин Паненка: «Спартак» не зря заплатил серьезные деньги за Крала Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.

Политика Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.