Общество
RT на русскомУраган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. «Ураган «Дориан» достиг пятой категории при скорости ветра 160 миль в час», — говорится в сообщении.
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Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Теннис
Рублев обыграл Кирьоса на US Open
В следующем раунде Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
Советский спорт 00:56
Политика
Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве
Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Авто
Немцы представили кабриолет, разработанный на базе УАЗа
Специалисты из компании Baijah Automotive представили кабриолет, созданный на базе внедорожника УАЗ "Хантер" специально для ульяновского автопроизводителя.
Народные новости 01:28
Происшествия
CBS: пятилетний мальчик из России умер в американской больнице
Ребенка доставили в больницу, где он позднее умер. Точная причина смерти пока не установлена, отмечает CBS.
ТАСС 10:48
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 30 августа в 12:03
Футбол
Стал известен состав «Спартака» на матч с «Зенитом» в РПЛ
Московский «Спартак» объявил состав на матч с санкт-петербургским «Зенитом» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:00
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Газета.Ru 10:57
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Футбол
Эвертон — Вулверхэмптон 3:2
«Эвертон» в матче 4-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Ричарлисона.
Спорт-Экспресс 10:54
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот
Китайский учебный самолет потерпел крушение во время исполнения фигур высшего пилотажа на авиашоу в Альберте, при падении погиб пилот, сообщает 31 августа Toronto Sun.
REGNUM вчера в 23:21
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре
РИА Новости 10:56
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Футбол
Антонин Паненка: «Спартак» не зря заплатил серьезные деньги за Крала
Клуб отпускает его не потому, что Крал ему не нужен, просто поступило очень выгодное предложение, руководство подумало, что с кадрами перед Лигой чемпионов у них все в полном порядке, поэтому проблем с переходом не возникло.
Bobsoccer 07:41
Шоу-бизнес
Наргиз опубликовала видео, где просит прощения у Пригожина и Валерии
Артистка попросила прощения за «бестактную оговорку», опубликовав видео в Instagram.
NewInform 05:22
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Общество
Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге
Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.
ТАСС 09:38