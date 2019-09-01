Общество
RT на русскомУраган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США. «Ураган «Дориан» достиг пятой категории при скорости ветра 160 миль в час», — говорится в сообщении.
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Армия и оружие
В Израиле заявили об отсутствии потерь при обстреле из Ливана
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Футбол
«Вердер» победил «Аугсбург» в матче чемпионата Германии
"Вердер" обыграл дома "Аугсбург" в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
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Квят: Борьба с Red Bull – как вишенка на торте
Накануне в гонке Формулы 2 разбился протеже Renault Антуан Юбер, и после финиша Квята спросили о том, с каким настроением он готовился к Гран При.
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Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла
Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.
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Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Происшествия
Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции
Произошёл сбой в системе представления планов полетов. Время задержек составило до полутора часов.
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Происшествия
Футбольные фанаты устроили шествие с файерами по российскому городу
Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом».
Lenta.ru 12:08
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru вчера в 04:03
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
RT на русском 12:37
Хоккей
ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны
Подопечные Игоря Никитина уступают со счётом 1:2 после невероятного гола Максима Чудинова.
Чемпионат 09:38
Политика
Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США
Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.
Газета.Ru 11:18
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Теннис
Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости 12:46
Футбол
«Зенит» вновь попытается купить хавбека «Ренна» Гренье
Metaratings 12:30
Происшествия
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.
Вести.Ru 12:16
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
RT на русском 12:32
Армия и оружие
Польские СМИ опубликовали архивные фото с начала Второй мировой
Польское издание Wiadomości по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны опубликовало архивные фотографии, сделанные в сентябре 1939 года.
Телеканал 360° 11:57
Футбол
Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар.
Евро-футбол.ру 11:18
Экономика
Швеция введет налог из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.
Вести.Ru 11:47