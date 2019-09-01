Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Происшествия В Брянской области умер подросток, избитый полицейским Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.

Происшествия В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Около 3 тыс. человек пришли почтить память жертв теракта, который 15 лет назад произошел в школе №1 Беслана, в первые часы трехдневной вахты.

Происшествия 23 человека пострадали при обрушении сцены на концерте в Германии По меньшей мере, 23 человека пострадали в субботу во время обрушения сцены, произошедшего на концерте рэперов Marteria и Casper в немецком городе Эссен.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Армия и оружие Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Футбол Шкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кино Джуд Лоу рассказал о съемках в сериале «Новый папа» Британский актер Джуд Лоу признался, что на съемках сериала "Новый папа" носил самый маленький в своей кинокарьере костюм, и рассказал о самой сложной для его героя вещи.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Экономика Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.

Политика Дуда рассказал о договоре Гитлера и Сталина об «уничтожении» Польши Польский президент Анджей Дуда заявил в интервью газете Bild, что в 1939 году Советский Союз после заключения договора с нацистской Германией "захватил" Польшу.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Игры Warframe превращается… в Guitar Hero благодаря последнему обновлению Последнее обновление добавило в проект Warframe, в том числе возможность сыграть на музыкальном инструменте похожем на футуристические версии гитар.

Происшествия При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек Полиция округа Мидлэнд в штате Техас сообщила о том, что несколько неизвестных открыли огонь по людям в городе Одесса.

Баскетбол Сергей Базаревич: «Мы на эйфории наговорили лишнего про судей и соперников» Главный тренер сборной России Сергей Базаревич и лучший игрок матча с Нигерией (82:77) Андрей Воронцевич внесли ясность по поводу своих высказываний после стартовой встречи чемпионата мира-2019.

Армия и оружие После удара США в Идлибе есть многочисленные разрушения и жертвы После удара военно-воздушных сил США по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб есть многочисленные жертвы и разрушения.