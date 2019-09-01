Общество
ТАССУраган «Дориан» достиг Багамских островов
Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Политика
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.
RT на русском 12:58
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Общество
Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября
С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM вчера в 05:14
Происшествия
В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ из-за задымления
В МЧС заявили, что в торговом центре «Родео Драйв» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей из-за задымления в ресторане.
RT на русском 12:32
Политика
Дуда пообещал потребовать от Германии репараций за Вторую мировую
Польский президент Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время страна потребует с репараций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 06:20
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Гаджеты
Huawei выбрала дату презентации флагманов Mate 30
Китайская компания Huawei проведет презентацию новых флагманов Mate 30 и Mate 30 Pro 19 сентября. Об этом сообщается в Twitter бренда.
Экономика сегодня 13:53
Политика
КПРФ обсудит решение Бортко сняться с выборов губернатора Петербурга
КПРФ обсудит решение режиссера Владимира Бортко снять свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга после окончания голосования.
DP.RU 05:28
Футбол
Дебютный гол Гогуа принёс ЦСКА победу над «Арсеналом» в матче РПЛ
RT на русском 11:26
Футбол
Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта с местным одноимённым клубом.
Metaratings 12:11
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Консульство России проверяет информацию о гибели ребенка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребенка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
Газета.Ru 14:10
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
Авто
«Заряженный» Audi RS2 Avant из 90-х уйдет с молотка
На одном из онлайн-аукционов выставили «горячий» универсал Audi RS2. Он впервые появился в 1994 году.
SpeedMe 03:06
Политика
Трамп заявил о намерении посетить Польшу в скором времени
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в ходе общения с журналистами у Белого дома, что намерен в скором времени посетить Польшу.
RT на русском 14:11
Происшествия
На похоронах DJ Arafat фанаты вскрыли его гроб и раздели
Аргументы и Факты 09:32
Авто
Новая Lada 4x4 получит французскую платформу
Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.
Автоновости дня 08:26
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19