Общество

ТАССТАССУраган «Дориан» достиг Багамских островов

Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).
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В сети появилось видео урагана «Дориан»

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Опубликовано видео урагана «Дориан», достигшего нависшей категории

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Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

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