Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат ЛуизианаRT на русском 14:29
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана. Об этом сообщает CBS со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами. Как уточняется, после того как ураган достиг берега, его категория понизилась вновь до тропического шторма.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Наука
Физики опубликовали первый в истории снимок квантовой запутанности
Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Российскому самолету не дали вылететь с Кипра из-за угрозы взрыва
В связи с сообщением об угрозе безопасности пассажиров и целостности самолета, вылет рейса из кипрского международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задержали.
Обновлено в 11:45
Политика
Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400
Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она получила в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Даниил Квят: Машина не отличалась хорошим балансом
Обновлено в 15:46
Футбол
Трабукки «извинился» перед «Спартаком» за Петковича и Жиго
Итальянец напомнил, что благодаря ему красно-белые подписали Самюэля Жиго, который сегодня забил победный мяч в игре 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0). "Извините за Петковича и Жиго", - написал Трабукки в Twitter.
Обновлено в 16:16
Футбол
«Спартак» не порадовал тренера Кононова
Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Технологии
4 причины, по которым большинство людей в мире – правши
В некоторых странах даже доходило до того, что ведущая левая рука давала повод приравнять человека к пособнику дьявола.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Вашингтон контролирует боевиков угрозами расправы над их семьями
В настоящее время ключевым местом, где осуществляется подготовка боевиков, является база «Ат-Танф».
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Туристы из Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии
Обновлено в 05:47
Гаджеты
В РФ начались продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4
Обновлено в 11:46
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии
Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство
Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.
Обновлено в 16:14
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07