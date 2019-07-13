Общество

Ураган «Барри» обрушился на побережье ЛуизианыИзвестия 14:53

Ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Об этом сообщил в субботу Национальный центр США по слежению за ураганами. По данным метеорологов, стихия «представляет угрозу для жизни».
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Ураган «Барри» у южного побережья США ослаб до тропического шторма

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Шторм «Барри» в штате Луизиана достиг силы урагана

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На берега Луизианы обрушился ураган Барри

РИА Новости14:15

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Ураган «Барри» у южного побережья США ослаб до тропического шторма

Интерфакс16:09

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за тропического шторма «Барри»

РБКвчера в 07:54
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:42, Вашингтон
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

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Космос

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Армия и оружие

Sina (Китай): самое ужасное оружие России, способное уничтожить целую деревню за 7 секунд (Sina.com)

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Обновлено в 18:01
Армия и оружие

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Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
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Физики опубликовали первый в истории снимок квантовой запутанности

Первый в истории снимок квантовой запутанности смогли сделать и опубликовать физики из Университета Глазго.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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Названы 10 самых популярных иномарок в РФ

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
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Зеленский провел совещание на границе с Крымом

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В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
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Государство поможет семьям с низким доходом

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Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено в 15:28
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Общество

Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
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Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
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В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

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Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
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Наука

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Палеонтологи в процессе изучения останков древнейшего динозавра-микрораптора обнаружили неизвестный вид ящериц.
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Правительство Дании проведет реформу рынка труда

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Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
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В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

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Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
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Обновлено в 18:13
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