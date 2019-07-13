Общество

Ураган «Барри» обрушился на ЛуизиануТелеканал 360° 15:24

После того как «Барри» достиг берега штата, его категория понизилась вновь до тропического шторма. Шторм начался у Мексиканского залива и направился к южному побережью США. Непогода переросла в ураган в субботу, скорость порывов ветра достигла 120 километров в час.
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Ураган «Барри» в Луизиане ослаб до тропического шторма

РБК20:39

Ураган «Барри» обрушился на берега штата Луизиана

News.ru14:27

Ураган «Барри» у южного побережья США ослаб до тропического шторма

Интерфакс16:09

На берега Луизианы обрушился ураган Барри

РИА Новости14:15

Мощный ураган Барри затапливает Новый Орлеан

Комсомольская правда15:27

Ураган «Барри» у южного побережья США ослаб до тропического шторма

Аргументы и Факты17:53

Шторм «Барри» в штате Луизиана достиг силы урагана

ТАСС12:05
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено в 16:41
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Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине

Обновлено в 23:10
Происшествия

Пожар на территории цеха по производству сои в Краснодаре локализован

Возгорание на территории цеха по производству сои в поселке Белозерном в Краснодаре локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 13:25
Политика

Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

Подачу электроэнергии потребителям в центре Нью-Йорка начали возобновлять, энергокомпания Con Edison рассчитывает в течение двух часов обеспечить электричеством всех жителей, сообщается в Twitter компании.
Обновлено в 22:36
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено в 07:25
Происшествия

На Ростовскую область обрушился сильный дождь с градом

К сожалению, разбушевавшаяся стихия нанесла вред имуществу жителей Ростовской области.
Обновлено в 16:14
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Общество

6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха

Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено 11 июля в 03:55
Политика

Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:10
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика

Россия в минувшем сельхозгоду сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы - эксперты

Россия по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.
Обновлено в 20:25
Спорт

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций

Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес

Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине назвали условие ареста Порошенко и его окружения

Массовые аресты окружения Петра Порошенко и задержание самого экс-президента Украины станет возможным только после смены генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 22:54
Транспорт

ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто

Обновлено в 17:44
Политика

Гуайдо заявил, что два члена его команды были похищены

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в пятницу заявил, что два члена его команды были похищены в Каракасе сторонниками президента Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400

О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено в 23:01
Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командира

Обновлено в 21:48
Футбол

Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Риз Уизерспун стала похожа на бабушку

Некоторые фанаты звезды высказались, что на снимках из Уизерспун местами даже похожа на бабушку, но уж точно не на звезду Голливуда.
Обновлено в 03:52
Кино

Apple снимет конкурента «Игры Престолов»

Обновлено вчера в 06:32
Политика

Зеленский позвонил Путину по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Обновлено 11 июля в 12:05
Происшествия

Адвокат рассказал о детской травме обвиняемого в убийстве стюардессы

Обновлено в 14:23
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 21:58
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Политика

Корейская гадалка предрекла переизбрание Трампа на пост президента США

Американская журналистка издания The Washington Post Анна Файфилд в своей книге «Великий исследователь» рассказала, как гадалка из КНДР предрекла американскому лидеру Дональду Трампу второй президентский срок.
Обновлено в 19:40
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено вчера в 13:26
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