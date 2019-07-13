Общество

Ураган «Барри» обрушился на ЛуизиануТелеканал 360° вчера в 15:24

После того как «Барри» достиг берега штата, его категория понизилась вновь до тропического шторма. Шторм начался у Мексиканского залива и направился к южному побережью США. Непогода переросла в ураган в субботу, скорость порывов ветра достигла 120 километров в час.
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