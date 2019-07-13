Общество
Ураган «Барри» обрушился на ЛуизиануТелеканал 360° вчера в 15:24
После того как «Барри» достиг берега штата, его категория понизилась вновь до тропического шторма. Шторм начался у Мексиканского залива и направился к южному побережью США. Непогода переросла в ураган в субботу, скорость порывов ветра достигла 120 километров в час.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Кино
Компания Apple представит сериал-конкурент «Игры престолов»
В компании Apple решили создать конкурента культового сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 23:01
Космос
NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity
NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Транспорт
ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка
Гергиев и Мюнхенский оркестр завершат сезон концертом в Германии
Известный российский дирижер Валерий Гергиев совместно с Мюнхенским филармоническим оркестром даст заключительное выступление в этом музыкальном сезоне.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена
Британская полиция установила личность ответственного за утечку в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал действующего президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
Кабмин одобрил повышение выплат на детей
Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Секреты Renault Logan: как увеличить объем багажника
Ступенька между спинкой заднего ряда и полом багажника никуда не денется, но если вы планируете загрузить свой Логан под завязку, полезно знать о такой возможности.
Обновлено в 01:16
Космос
Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом
Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои
Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Авто
Рендер DeLorean DMC-12 появился в интернете
TheSketchMonkey представил, как мог бы выглядеть легендарный DMC-12, если он получил новое поколение в 21 веке.
Обновлено вчера в 04:28
Авто
В Сети продают армейский грузовик «Гелендваген»
В оснащении армейского грузовика находится 5-цилиндровый дизельный мотор OM602, который работает на пару с 4-скоростной механической коробкой передач.
Обновлено в 00:41
Футбол
Жозе Моуринью: «С нетерпением жду возвращения к тренерской работе»
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
Обновлено вчера в 19:54
Футбол
Неймар назвал победу над «ПСЖ» лучшим моментом в карьере
Нападающий ПСЖ Неймар назвал самый памятный момент в своей карьере.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Aston Martin вывел на трассу свой гиперкар Valkyrie
Гиперкар на сегодняшний день является одним из самых ожидаемых, концепт был показан еще два года назад, Valkyrie заявили, как самое быстрое авто для дорог общего пользования.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено вчера в 12:05
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 10:07
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04