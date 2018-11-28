Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦГазета.Ru08:18
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года. Это решение было утверждено в ходе заседания священного синода на Фанаре, которое проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября.
Газета.Ru08:18
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Приснопамятный Патриарх Московский и всея Руси Алексий II еще в 2003 году предлагал всем епархиям и приходам русской традиции в Западной Европе объединиться в составе единого митрополичьего округа Русской Церкви.
— Николай Балашов, российский священникФАН 06:46
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