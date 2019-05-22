Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»РБК вчера в 22:21
Компания «Яндекс» объявила о перестановках в составе топ-менеджмента. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. Его место в сервисе заказа такси займет Даниил Шулейко.
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Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Московский «Локомотив» выиграл Кубок России
Стал известен обладатель Кубка России по футболу сезона 2018/19.
Обновлено вчера в 13:40
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Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Политика
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Экономика
Сегодня в Азовском районе началось строительство ветропарка
Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
«Ноутбук хаоса» с набором вирусов оценили в 1 млн 130 тысяч долларов
В скором времени пройдет необычный аукцион, а его главным лотом станет так называемый «ноутбук хаоса».
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор
В Казани завершилось громкое дело о пожаре в ТЦ "Адмирал".
Обновлено в 06:45
Общество
РЖД представят обновленный интерьер «Сапсанов» в декабре
Обновлено в 07:26
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального снял с его счетов и ценных бумаг арест, наложенный во время расследования дела компании «Ив Роше».
Обновлено в 07:47
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали электростанцию при помощи беспилотника
В сирийской провинции Хама террористы атаковали электростанцию с помощью беспилотного летательного аппарата.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика
Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Энистон вспомнила последний разговор с Джоли перед изменой Питта
Питт развелся с Джоли после двухлетнего раздела имущества, а отношения Энистон с Джастином Теру завершились в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Обновлено в 07:55
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Политика
Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»
Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Политика
В США отчеканили монету о победителях во Второй мировой без СССР
Частная американская компания Bradford Exchange выпустила памятную сувенирную монету к 75-летию окончания Второй мировой войны, на которой среди союзников отсутствует СССР.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Путин поблагодарил Инфантино за чемпионат мира по футболу в России
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за чемпионат мира по футболу, который прошел в России в 2018 году.
Обновлено в 07:05