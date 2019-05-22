Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»РБК вчера в 22:21

Компания «Яндекс» объявила о перестановках в составе топ-менеджмента. На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна. Его место в сервисе заказа такси займет Даниил Шулейко.
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Тигран Худавердян назначен управляющим директором группы компаний «Яндекса»

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Аркадий Юрьевич Волож
Российский предприниматель
Сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». С сентября 2014 года занял должность руководителя группы компаний Яндекса. С 2016 года имеет второе гражданство Мальты. В 2018 году по версии Forbes находился на 65 позиции с состоянием 1,5 млрд долларов.
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