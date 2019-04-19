Экономика
Управляющий «Дальспецстроя» назвал причину его банкротстваРИА Новости 03:32
Представитель внешней администрации "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Григорий Меликян назвал причиной банкротства компании взаимоотношения с дирекцией космодрома "Восточный", которая подчиняется "Роскосмосу". На ГВСУ №6 введено внешнее управление.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший «Дальспецстрой» обещает сдать последний дом, возведенный на деньги дольщиков, в 2020 году
Интерфакс - Россиявчера в 22:32
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
США вслед за Европой готовятся отменить свободу в интернете
В США планируют регулировать свободу слова в интернете.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Авто
Toyota показала новый Toyota ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Общество
Косаток исключили из списка животных, которых можно добыть в 2020 году
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил о том, что принято решение об исключении косаток из материалов общего допустимого улова (ОДУ) на 2020 год, сообщил РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу.
Обновлено вчера в 22:53
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Примирение с Qualcomm дорого обошлось Apple
На этой неделе во вторник Apple и Qualcomm неожиданно прекратили судебный процесс, посвящённый спору по поводу лицензирования патентов чипмейкера, объявив о заключении соглашения, в рамках которого Apple выплатит Qualcomm определённую сумму.
Обновлено вчера в 10:42
Культура
В Казахстане призвали снимать мультфильмы о казахском фольклоре
Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что лучшие произведения казахского фольклора планируется разместить на новом сайте «Алтын қор» («Золотой фонд»).
Обновлено в 04:30
Политика
Супрун рекомендовала Порошенко и Зеленскому не пить и чаще зевать перед дебатами
Чтобы преодолеть страх, Супрун предлагает представить, что все люди, которые смотрят на кандидатов, только проснулись и в пижамах.
Обновлено в 03:55
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Политика
МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 04:01
Космос
Батут заработал: на чем будут покорять космос без России
Невзирая на серию довольно серьезных модернизаций, текущая – и, видимо, последняя – версия «Союз-МС» базируется на разработках еще полувековой давности.
Обновлено в 02:15
Политика
Греция поддерживает строительство газопровода «Турецкий поток»
Советник премьер-министра Греции Димитриос Веланис заявил, что Афины поддерживают строительство газопровода "Турецкий поток" и любых других маршрутов поставок российского газа.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Выяснилось как Оксана Акиньшина охмуряла самых звездных мужчин
Будущая звездная актриса родилась в обычной ленинградской семье.
Обновлено в 02:03
Транспорт
ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права
Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Технологии
Сбербанк представил виртуальную телеведущую Елену
Первый запред правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что Елена "позволяет полностью автоматизировать труд телеведущей: созданный журналистом текст можно оцифровать и получить конечный продукт — новостной сюжет — для трансляции зрителям".
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Винокур высказался по поводу юбилейного концерта Пугачевой
Юморист и певец Владимир Винокур оценил юбилейный концерт Аллы Пугачевой, состоявшийся в Кремле.
Обновлено вчера в 15:11
Хоккей
Кучеров и Малкин прибудут в расположение сборной до 27 апреля
Российские хоккеисты клубов НХЛ, не попавших в плей-офф или уже завершивших борьбу за Кубок Стэнли, в скором времени прибудут в расположение национальной команды.
Обновлено в 04:54
Интернет
Microsoft потеряла контроль над плитками Windows
В операционных системах Windows 8 и 8/1, а также соответствующих мобильных ОС компания Microsoft активно использовала плитки.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Сорванная ураганом крыша на заводе в Красноярске убила двух рабочих
На одном из красноярских предприятий обрушившаяся из-за урагана крыша убила двух человек.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
В Югре проверят игровые площадки после гибели ребенка в детсаду
Глава Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики провести проверку в связи со смертью ребенка в Нягани.
Обновлено в 04:13