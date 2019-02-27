Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн рубРБК вчера в 16:10

Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб. Так, в один из лотов на сумму в 2,289 млн руб. входит закупка 42 тыс. сигарет.
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Управделами президента закупило сигареты на 19 млн рублей

Эхо Москвывчера в 22:30

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн рублей

URA.Ruвчера в 17:59

Управделами президента потратит более 16 млн рублей на сигареты

Общая газета.RUвчера в 07:20

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

РБКвчера в 16:10

Управделами президента потратило почти 20 млн на табак

News.ruвчера в 16:09

Торговый дом «Кремлевский» закупил сигареты на 19 млн рублей

Коммерсантъвчера в 13:25

Управделами президента России потратит на закупку сигарет 19 млн рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:21
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Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В Уфе совершил аварийную посадку самолёт со 123 пассажирами

Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью.
Обновлено в 00:22
Общество

Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян

Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Поведение Петра Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 21:27
Общество

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»

Россия намерена построить два эсминца типа "Лидер" к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Единоборства

Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ

Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.
Обновлено вчера в 19:37
Политика

Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры в расширенном составе

Обновлено в 00:37
Общество

Роскачество не нашло в России настоящих пельменей

Роскачество не обнаружило в России настоящих пельменей.
Обновлено 25 февраля в 22:30
Армия и оружие

Американский генерал признал бессилие США против российских ракет

Генерал признал, что новые крылатые и гиперзвуковые ракеты, разработкой которых активно занимаются в России, могут стать серьезной проблемой для Америки.
Обновлено в 00:00
Хоккей

Кучеров вышел на второе место по очкам за «Тампу» в одном сезоне

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

Полиция прервала прямую линию с Ходорковским в «Открытой России»

Вместо прямой линии с Ходорковским на YouTube шла трансляция происходящего возле офиса «Открытой России».
Обновлено вчера в 14:09
Политика

В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина

Внесенный в конгресс законопроект предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников».
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками

Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ

Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

Обновлено вчера в 13:55
Авто

ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров

Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

В российских городах проходят акции памяти Немцова

Обновлено вчера в 09:21
Политика

Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским»

Команда действующего президента Украины Петра Порошенко обвиняет шоумена Владимира Зеленского в "пророссийскости", чтобы лишить голосов на предстоящих выборах, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Космос

Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb

Обновлено вчера в 16:48
Политика

Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Ким Чен Ын подтвердил готовность провести денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь подтвердил на встрече с президентом США Дональдом Трампом, что готов провести денуклеаризацию.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В многоквартирном доме под Смоленском произошел хлопок газа

Обновлено вчера в 23:18
Главное