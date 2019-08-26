Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.

Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.

Музыка Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Политика Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку».

Происшествия Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Хоккей СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Армия и оружие Израиль ударил по целям Ирана в Сирии Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.

Культура Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.

Космос Американский космоплан X-37 побил рекорд продолжительности полета предыдущей миссии Американский беспилотный космоплан X-37 превысил в понедельник рекорд продолжительности полета, установленный в ходе предыдущей секретной миссии.

Общество В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.

Кино Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн» В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.

Кино Комиссию для поддержки кино создадут в Оренбургской области Кинокомиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории Оренбуржья, создадут в области.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Происшествия В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.

Общество В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.