Наука
Капитал страныУпотребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.
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Учёные рассказали, какой способ приготовления пищи приводит к возникновению рака
Газета Кемерова10:29
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Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
РИА Новости 13:27
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны
Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
РИА Новости 10:50
Наука
Растения на Земле стали вымирать в 350 раз быстрее, чем раньше
Planet Today 05:49
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Политика
Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку».
REGNUM 15:37
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Кино
10 тысяч жителей Алтайского края пришли на «Ночь кино-2019»
Около 10 тысяч жителей Алтайского края стали участниками Всероссийской акции «Ночь кино-2019».
Алтайская правда 02:51
Хоккей
СКА одолел «Авангард», выиграв все матчи на турнире Пучкова
Хоккеисты санкт-петербургского СКА переиграли омский «Авангард» в матче мемориального турнира имени Николая Пучкова и стали победителями соревнований.
ProstoProSport 15:06
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые
Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Армия и оружие
Израиль ударил по целям Ирана в Сирии
Как сообщила израильская армия, ее истребители нанесли удары по иранским целям сил «Аль-Кудс», а также шиитским формированиям в Акрабе в Сирии.
RuNews24.ru вчера в 10:52
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Космос
Американский космоплан X-37 побил рекорд продолжительности полета предыдущей миссии
Американский беспилотный космоплан X-37 превысил в понедельник рекорд продолжительности полета, установленный в ходе предыдущей секретной миссии.
ТАСС 15:46
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Организаторы фестиваля "Стенограффия" и художник Покрас Лампас решили убрать крест из красно-черного изображения с фрагментами "Манифеста" Казимира Малевича в Екатеринбурге.
Российская газета 09:42
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Кино
Комиссию для поддержки кино создадут в Оренбургской области
Кинокомиссия для поддержки фильмов, снимаемых на территории Оренбуржья, создадут в области.
РИА Оренбуржье 07:39
Общество
Росреестр, по данным ФБК, изменил информацию о даче, принадлежащей вице-мэру Москвы Александру Горбенко
На даче, по словам оппозиционера, расположены девять домов, в том числе один 400-метровый – его в декларации Горбенко нет.
Эхо Москвы 15:00
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Общество
В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы
Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Общество
Пользователи Сети назвали платье Меланьи Трамп костюмом клоуна
Другой назвал платье «занавеской». «Цветы на платье похожи на дольки редиса или костюм клоуна из McDonaldʼs», — сыронизировали в Сети.
Росбалт 14:20