Наука

Капитал страныКапитал страныУпотребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Чем отличается мясной белок от растительного

Snob.ru22 августа в 03:45

Ученые назвали пищу, способную усилить рост раковой опухоли

ГЛАС.RU02:00

Ученые узнали, какая еда резко усугубляет развитие рака

Medikforum.ru11:35

Ученые выяснили, какая пища приводит к ускоренному росту раковых опухолей

Naked Science08:45

Ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие рака

РИА Новости08:58

Американские ученые предупредили об опасности жареной в масле еды

Телеканал 360°05:18

Ученые назвали еду, которая ускоряет рост рака

Московский Комсомолец12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Политика

Макрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
РИА Новости 08:10
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика

Трамп заявил, что Китай выразил готовность к переговорам

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что прошлой ночью китайская сторона связалась с торговыми представителями из США и выразила желание возобновить переговоры.
Политика Сегодня 04:10
Политика

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ вчера в 21:11
Общество

В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

RT на русском 10:58
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Происшествия

В Калуге водителя бетономешалки задержали за ДТП с пятью жертвами

Российская газета 11:11
Музыка

Стали известны наставники нового сезона шоу «Голос»

В восьмом сезоне музыкального шоу "Голос" в роли наставников проекта выступят Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также Валерий Сюткин, дебютант конкурса, сообщает пресс-служба Первого канала.
Газета.Ru 12:32
Политика

Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Главы стран — участниц G7 не смогли в ходе саммита в Биаррице достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Известия 12:51
Экономика

На российский шельф могут пустить частные компании

На российский шельф, возможно, пустят работать частные компании. Об этом сообщили в Минвостокразвития.
BFM.ru 13:02
Политика

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не делала и не собирается делать никаких обращений относительно возможности возвращения формата «Большой восьмёрки» с участием российской стороны.
RT на русском 05:43
Происшествия

Советник главы ОАК обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ100

Советник генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по науке и технологиям Борис Алешин в ходе выступления на Евразийском аэрокосмическом конгрессе раскритиковал «Аэрофлот» за дискредитацию самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) после катастрофы, которая произошла в Шереметьево 5 мая.
РБК 12:04
Происшествия

Древнейший женский монастырь загорелся в Москве

В Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы начался пожар, сообщил РИА Новости представитель в экстренных службах.
Lenta.ru 12:49
Политика

Борис Титов предложил президенту ограничить оргпреступность

Обращаясь к Владимиру Путину, Борис Титов указал, что в последнее время зафиксирован рост применения ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) к группам предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в экономической деятельности.
Коммерсантъ 08:30
Футбол

Урал — Сочи 3:1

"Урал" одержал победу над "Сочи" на домашнем поле в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:53
Происшествия

Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали

Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Армия и оружие

В Боснии и Герцеговине предъявлены обвинения в военных преступлениях генералу Дудаковичу

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу.
ТАСС 05:08
Политика

Меркель высказалась за переговоры Путина и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Известия 07:49
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Клопс 13:07
Политика

Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Кино

Режиссер «Джокера» опубликовал шесть тизеров этого фильма

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера".
ТАСС 07:50
Спорт

Беннетт победил на третьем этапе «Вуэльты», Кузнецов — 18-й

Ирландец Сэм Беннетт, представляющий команду «BORA-Hansgrohe» выиграл третий этап многодневной гонки «Вуэльта».
Спорт-Экспресс 12:11
Футбол

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Здоровье

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Здоровье

Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые

Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.
ФАН 08:35
Гаджеты

Подтверждена дата релиза Android 10

Похоже, что Android 10 будет официально выпущен для смартфонов Pixel уже 3 сентября 2019 года.
Игромания.ру 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное