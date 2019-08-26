Наука

Капитал страныКапитал страныУпотребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки

Ученые-исследователи UMass Amherst впервые начали изучать влияние потребления масла для жарки на воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) и рак толстой кишки на животных моделях.
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