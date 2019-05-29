Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердцаRuNews24.ru 00:40

с чего всё началось

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца. Об этом заявили сотрудники Тихоокеанского университета в Калифорнии. Участие в их новом исследовании приняли 34 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.

Экономика Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.

Происшествия Суд перенес слушание по запросу США об экстрадиции Ассанжа на 12 июня Вестминстерский магистратский суд перенес слушание по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на 12 июня, передает ТАСС.

Политика Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики.

Общество Исследование показало, куда чаще всего берут на работу пенсионеров Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.

Происшествия На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.

Наука Сенсорные перчатки помогут роботам распознавать объекты на ощупь Перчатка с сенсорным покрытием, созданная инженерами Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки), позволяет фиксировать давление, возникающее при взаимодействии с разными объектами.

Политика Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры ради роста стоимости нефти Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для того, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Футбол «Крылья Советов» на выезде обыграли «Нижний Новгород» Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Победу со счётом 3:1 одержали гости. Первыми в матче забили хозяева.

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Наука Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания Ученые из Университета Цюриха (Швейцария) провели масштабное исследование, в котором проследили за 478 млекопитающими, относящимися к разным отрядам, и заметили корреляцию между видами воспитания и размером мозга потомства, а также фертильностью.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Наука Раскрыта природа шаровой молнии Как пишет Science Alert, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Происшествия В Венгрии задержали капитана судна, столкнувшегося с катером на Дунае Полиция Венгрии задержала украинского капитана круизного судна, авария с участием которого на реке Дунай унесла жизни не менее семи человек.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Кино Сериал «Чернобыль» обошел «Игру престолов» Проект набрал 9,6 балла и обогнал сериалы «Планета Земля 2» (9,5) и «Братья по оружию» (9,4). Оценки 9,4 также были удостоены шоу «Планета Земля», «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

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Политика Канада и США призвали Китай освободить задержанных канадцев Канада и Соединённые Штаты призвали Китай немедленно освободить двух канадских граждан.

Происшествия В Шереметьево аварийно сел самолет А320 В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Политика Партия Зеленского хочет включить США в нормандский формат Партия "Слуга народа" Владимира Зеленского заявила о намерении добиваться включения США в нормандский формат переговоров о Донбассе, в который на данный момент, помимо Украины, входят Россия, Франция и Германия.