Наука
Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердцаRuNews24.ru вчера в 00:40
Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца. Об этом заявили сотрудники Тихоокеанского университета в Калифорнии. Участие в их новом исследовании приняли 34 человека в возрасте от 18 до 40 лет.
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с чего всё началось
Выяснилось, что после принятия большой дозы «энергетика», содержащего 304–320 миллиграммов кофеина, у участников эксперимента резко повышалось систолическое и диастолическое давление, нарушалась работа сердца и появлялась опасная аритмия, пишет MedicalXpress.News.ru29 мая в 17:50
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