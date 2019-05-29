Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердцаRuNews24.ru вчера в 00:40

с чего всё началось

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца. Об этом заявили сотрудники Тихоокеанского университета в Калифорнии. Участие в их новом исследовании приняли 34 человека в возрасте от 18 до 40 лет.

Спорт Друзь извинился за скандал с подкупом на Первом канале Ранее 9111.ru писал, что после скандала с подкупом Друзь уедет в США.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней.

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Политика Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.

Происшествия МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Происшествия Пенсионерка сбросила с балкона лжесотрудницам ПФР более 200 тыс рублей В центре Москвы лжесотрудницы Пенсионного фонда России выманили у пенсионерки 204 тысячи рублей.

Политика Арабские государства объединились против Ирана Арабские государства выразили солидарность с Саудовской Аравией в противодействии Ирану.

Экономика Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.

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Политика Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400 Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

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